В Турции задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу ОАЭ

Два человека задержаны в Турции по подозрению в шпионской деятельности в пользу Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что задержание произошло 15 апреля в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула. Двое задержанных признались в осуществлении шпионской деятельности в пользу ОАЭ.

По словам источника, в настоящий момент ведется расследование инцидента, в результате которого будет установлено, имеет ли отношение один из задержанных к убийству саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.

Кашикчи, работавший на американскую газету The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Ранее, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о проведении первого заседания суда по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.