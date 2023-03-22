О нас

В Турции задержали до 200 человек, забросавших полицию камнями

В Турции задержали до 200 человек, забросавших полицию камнями В районе Баглар турецкого города Диярбакыр были задержаны около 200 подозреваемых, которые забросали камнями в полицию во время праздничного мероприятия по случаю Новруз байрамы, организованного Демократической партией народов (HDP) Турции.
В регионе
22 марта 2023 г. 05:13
В Турции задержали до 200 человек, забросавших полицию камнями

В районе Баглар турецкого города Диярбакыр были задержаны около 200 подозреваемых, которые забросали камнями в полицию во время праздничного мероприятия по случаю Новруз байрамы, организованного Демократической партией народов (HDP) Турции.

Как передает Report, об этом пишет Haber Global.

Отмечается, что в ходе беспорядков несколько сотрудников полиции получили легкие ранения. На территории были приняты меры безопасности.

На праздновании Новруза некоторые участники проводили пропаганду терроризма, забросали правоохранителей камнями и емкостями с водой, в результате чего около 10 полицейских получили легкие ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə Novruz mərasimində polisi daşa basan 200 nəfər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi