В Турции задержали до 200 человек, забросавших полицию камнями

В районе Баглар турецкого города Диярбакыр были задержаны около 200 подозреваемых, которые забросали камнями в полицию во время праздничного мероприятия по случаю Новруз байрамы, организованного Демократической партией народов (HDP) Турции.

В районе Баглар турецкого города Диярбакыр были задержаны около 200 подозреваемых, которые забросали камнями в полицию во время праздничного мероприятия по случаю Новруз байрамы, организованного Демократической партией народов (HDP) Турции.

Как передает Report , об этом пишет Haber Global.

Отмечается, что в ходе беспорядков несколько сотрудников полиции получили легкие ранения. На территории были приняты меры безопасности.

На праздновании Новруза некоторые участники проводили пропаганду терроризма, забросали правоохранителей камнями и емкостями с водой, в результате чего около 10 полицейских получили легкие ранения.