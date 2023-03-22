В Турции задержали до 200 человек, забросавших полицию камнями

В районе Баглар турецкого города Диярбакыр были задержаны около 200 подозреваемых, которые забросали камнями в полицию во время праздничного мероприятия по случаю Новруз байрамы, организованного Демократической партией народов (HDP) Турции.
Как передает
Отмечается, что в ходе беспорядков несколько сотрудников полиции получили легкие ранения. На территории были приняты меры безопасности.
На праздновании Новруза некоторые участники проводили пропаганду терроризма, забросали правоохранителей камнями и емкостями с водой, в результате чего около 10 полицейских получили легкие ранения.