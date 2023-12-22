В Турции задержали более 300 человек по подозрению в сотрудничестве с ИГ
В Турции задержали более 300 человек по подозрению в сотрудничестве с ИГТурецкие силовики провели рейды в различных провинциях страны по задержанию лиц, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство". Было задержано 304 человека.
Турецкие силовики провели рейды в различных провинциях страны по задержанию лиц, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство", было задержано 304 человека.
Как передает Report, об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в социальной сети "Х".
Операция была проведена одновременно в 32 провинциях республики силами полиции и жандармерии при поддержке отделов разведки и антитеррора Главного управления безопасности.
Часть подозреваемых, как указал министр, имеют связи с ИГ, но большинство ведут деятельность внутри этой организации. В Анкаре пойманы 39 человек, в Стамбуле - 86. В Измире на западе Турции задержаны 20 подозреваемых, в Анталье - 1.
Министр пообещал, что контртеррористическая деятельность и рейды продолжатся "до нейтрализации последнего террориста".
32 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 3⃣0⃣4⃣ şahıs yakalandı
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/WKlpZVGMeN