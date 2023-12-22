О нас

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в сотрудничестве с ИГ

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в сотрудничестве с ИГ Турецкие силовики провели рейды в различных провинциях страны по задержанию лиц, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство". Было задержано 304 человека.
В регионе
22 декабря 2023 г. 09:51
В Турции задержали более 300 человек по подозрению в сотрудничестве с ИГ

Турецкие силовики провели рейды в различных провинциях страны по задержанию лиц, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство", было задержано 304 человека.

Как передает Report, об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в социальной сети "Х".

Операция была проведена одновременно в 32 провинциях республики силами полиции и жандармерии при поддержке отделов разведки и антитеррора Главного управления безопасности.

Часть подозреваемых, как указал министр, имеют связи с ИГ, но большинство ведут деятельность внутри этой организации. В Анкаре пойманы 39 человек, в Стамбуле - 86. В Измире на западе Турции задержаны 20 подозреваемых, в Анталье - 1.

Министр пообещал, что контртеррористическая деятельность и рейды продолжатся "до нейтрализации последнего террориста".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
21 декабря 2023 г. 10:34
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12
Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
20 декабря 2023 г. 18:10
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
20 декабря 2023 г. 15:58
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 13:49
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
20 декабря 2023 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi