В Турции задержали более 300 человек по подозрению в сотрудничестве с ИГ

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в сотрудничестве с ИГ

Турецкие силовики провели рейды в различных провинциях страны по задержанию лиц, причастных к деятельности террористической группировки "Исламское государство". Было задержано 304 человека.

https://static.report.az/photo/4379e5b7-f8cf-37c1-91cb-b0ae542f4206.jpg https://static.report.az/photo/4379e5b7-f8cf-37c1-91cb-b0ae542f4206.jpg