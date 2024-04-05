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В Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой

В Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой Правоохранительные органы Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой.
В регионе
5 апреля 2024 г. 13:22
В Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой

Правоохранительные органы Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "X".

"В рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирали информацию о частных лицах и компаниях в Турции, ставших объектом внимания израильской разведки, и передавали собранную информацию и документы представителям израильской спецслужбы, задержаны 8 подозреваемых", - отметил он.

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Версия на английском языке Turkish authorities detain eight people suspected of spying for Israel
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 8 nəfər saxlanılıb

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