В Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой

Правоохранительные органы Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой.

Правоохранительные органы Турции задержали 8 человек по подозрению в связях с израильской разведкой.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети "X".

"В рамках операции KÖSTEBEK-3, организованной против лиц, которые собирали информацию о частных лицах и компаниях в Турции, ставших объектом внимания израильской разведки, и передавали собранную информацию и документы представителям израильской спецслужбы, задержаны 8 подозреваемых", - отметил он.