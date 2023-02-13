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В Турции задержали 56 человек за обман в соцсетях на фоне землетрясения

В Турции задержали 56 человек за обман в соцсетях на фоне землетрясения Главное управление безопасности Турции сообщило о задержании 56 человек и аресте 14 из них за провокационные материалы в соцсетях в связи с произошедшими в стране землетрясениями.
В регионе
13 февраля 2023 г. 12:48
В Турции задержали 56 человек за обман в соцсетях на фоне землетрясения

Главное управление безопасности Турции сообщило о задержании 56 человек и аресте 14 из них за провокационные материалы в соцсетях в связи с произошедшими в стране землетрясениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении полиции.

"Было выявлено 475 аккаунтов в соцсетях, содержащих провокационные публикации о землетрясении, сделанные с целью посеять страх и панику среди населения. 56 человек [распространявших эти сообщения] были задержаны, 14 из них арестованы", - сообщило управление.

Кроме того, полиция инициировала блокировку 41 фишингового сайта, через которые злоумышленники обманным путем выманивали деньги у граждан, желающих помочь пострадавшим в результате землетрясений. Заморожены криптокошельки, на которые предлагалось перевести активы под видом помощи пострадавшим, и четыре учетных записей в соцсетях, выдающих себя за госучреждения.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

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