О нас

В Турции задержали 45 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали 45 подозреваемых в связях с ИГ Службы безопасности Турции задержали 45 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
В регионе
5 июля 2024 г. 09:23
В Турции задержали 45 подозреваемых в связях с ИГ

Службы безопасности Турции задержали 45 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал глава МВД республики Али Ерликая в соцсети "X".

"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 16 провинциях, задержаны 45 человек", - отметил он. Задержания проведены в том числе в Стамбуле, Анкаре, Анталье.

Спецслужбы Турции регулярно проводят операции против ИГ. За год в Турции, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с ИГ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin 16 bölgəsində İŞİD-ə qarşı əməliyyat keçirilib, 45 şübhəli saxlanılıb

Другие новости из категории

В Иране началось голосование в рамках второго тура президентских выборов
В Иране началось голосование в рамках второго тура президентских выборов
5 июля 2024 г. 08:30
В турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров
В турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров
5 июля 2024 г. 02:44
Песков: Эрдоган не может быть посредником, поскольку Киев отвергает переговоры с Москвой
Песков: Эрдоган не может быть посредником, поскольку Киев отвергает переговоры с Москвой
4 июля 2024 г. 21:49
Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию вырос в первом квартале почти на 15%
Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию вырос в первом квартале почти на 15%
4 июля 2024 г. 20:29
В Армении пострадавшему при взрыве гранаты в ходе протестов провели новую операцию
В Армении пострадавшему при взрыве гранаты в ходе протестов провели новую операцию
4 июля 2024 г. 17:22
Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными
Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными
4 июля 2024 г. 16:38
Финляндия с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну
Финляндия с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну
4 июля 2024 г. 16:10
Президент Беларуси до конца года может посетить Пакистан
Президент Беларуси до конца года может посетить Пакистан
4 июля 2024 г. 16:02
Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу переговоров с Киевом
Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу переговоров с Киевом
4 июля 2024 г. 15:51
Президент Казахстана: Альтернативы ООН не существует
Президент Казахстана: Альтернативы ООН не существует
4 июля 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi