В Турции задержали 45 подозреваемых в связях с ИГ

Службы безопасности Турции задержали 45 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал глава МВД республики Али Ерликая в соцсети "X".
"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 16 провинциях, задержаны 45 человек", - отметил он. Задержания проведены в том числе в Стамбуле, Анкаре, Анталье.
Спецслужбы Турции регулярно проводят операции против ИГ. За год в Турции, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с ИГ.