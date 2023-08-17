В Турции задержали 39 человек по обвинению в организации незаконного ввоза мигрантов

Силы безопасности Турции провели операцию по задержанию организаторов незаконного ввоза мигрантов в республику.

Силы безопасности Турции провели операцию по задержанию организаторов незаконного ввоза мигрантов в республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

"Задержано 39 организаторов, в том числе пять иностранцев. 26 из них были арестованы. В отношении 13 избрана мера пресечения в виде условно-досрочного освобождения под судебный контроль", - написал он на своей странице в соцсети "Х".

Операция была проведена в провинциях Анталья, Мугла, Измир и Балыкесир.