В Турции задержали 39 человек по обвинению в организации незаконного ввоза мигрантов

Силы безопасности Турции провели операцию по задержанию организаторов незаконного ввоза мигрантов в республику.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
"Задержано 39 организаторов, в том числе пять иностранцев. 26 из них были арестованы. В отношении 13 избрана мера пресечения в виде условно-досрочного освобождения под судебный контроль", - написал он на своей странице в соцсети "Х".
Операция была проведена в провинциях Анталья, Мугла, Измир и Балыкесир.