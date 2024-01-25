В Турции задержали 28 подозреваемых в членстве в ИГИЛ

В Турции задержали 28 человек по подозрению в причастности к террористической группировке ИГИЛ.

В Турции задержали 28 человек по подозрению в причастности к террористической группировке ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

Операции по задержанию проводились в 9 провинциях страны совместно отделами по борьбе с терроризмом и разведке.

В целом были задержаны 28 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности в составе ИГИЛ, у них изъято большое количество инвалюты.

Ерликая заверил, что силы безопасности продолжат решительную борьбу с терроризмом "до полного искоренения террористической угрозы в стране"