В Турции задержали 28 подозреваемых в членстве в ИГИЛ

В Турции задержали 28 человек по подозрению в причастности к террористической группировке ИГИЛ.
Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".
Операции по задержанию проводились в 9 провинциях страны совместно отделами по борьбе с терроризмом и разведке.
В целом были задержаны 28 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности в составе ИГИЛ, у них изъято большое количество инвалюты.
Ерликая заверил, что силы безопасности продолжат решительную борьбу с терроризмом "до полного искоренения террористической угрозы в стране"