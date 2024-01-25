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В Турции задержали 28 подозреваемых в членстве в ИГИЛ

В Турции задержали 28 подозреваемых в членстве в ИГИЛ В Турции задержали 28 человек по подозрению в причастности к террористической группировке ИГИЛ.
В регионе
25 января 2024 г. 09:39
В Турции задержали 28 подозреваемых в членстве в ИГИЛ

В Турции задержали 28 человек по подозрению в причастности к террористической группировке ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей странице в соцсети "Х".

Операции по задержанию проводились в 9 провинциях страны совместно отделами по борьбе с терроризмом и разведке.

В целом были задержаны 28 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности в составе ИГИЛ, у них изъято большое количество инвалюты.

Ерликая заверил, что силы безопасности продолжат решительную борьбу с терроризмом "до полного искоренения террористической угрозы в стране"

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Версия на английском языке 28 suspected ISIS members detained in Türkiye

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