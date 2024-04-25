В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 23 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Спецслужбы Турции задержали 23 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"В рамках операций, которые проводились в семи провинциях страны, задержаны 23 человека по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал министр в соцсети "X".

По его словам, больше всего задержаний - 10, проведены в приграничной с Сирией провинции Хатай.

С 1 июня 2023 года по 22 апреля текущего года в Турции проведены 1 422 операции против ИГ, задержаны 2 991 человек, из них 718 арестованы за террористическую деятельность, отметил глава МВД.