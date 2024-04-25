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В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГ Спецслужбы Турции задержали 23 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).
В регионе
25 апреля 2024 г. 10:01
В Турции задержали 23 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 23 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"В рамках операций, которые проводились в семи провинциях страны, задержаны 23 человека по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал министр в соцсети "X".

По его словам, больше всего задержаний - 10, проведены в приграничной с Сирией провинции Хатай.

С 1 июня 2023 года по 22 апреля текущего года в Турции проведены 1 422 операции против ИГ, задержаны 2 991 человек, из них 718 арестованы за террористическую деятельность, отметил глава МВД.

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Версия на английском языке 23 suspects with links to ISIS detained in Türkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 23 nəfər saxlanılıb

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