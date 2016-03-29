В Турции задержали 18 перевозчиков нелегальных мигрантов

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Турецкая полиция проводит одновременные рейды в пяти провинциях страны, в ходе которых уже задержаны 18 человек, занимавшиеся незаконной перевозкой мигрантов из Турции в Грецию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

Операция проходит в Стамбуле, а также в провинциях Измир, Самсун, Аксарай и Шанлыурфа. Полиция заявила, что большинство задержанных были гражданами Сирии. У них найдены документы, доказывающие их причастность к незаконной перевозке беженцев в течение последних трех месяцев. Операция продолжается, число задержанных может увеличиться.