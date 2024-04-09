В Турции задержали 14 подозреваемых в причастности к ИГ

В Турции задержаны 14 человек, которые подозреваются в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

В Турции задержаны 14 человек, которые подозреваются в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети "Х".

"В координации с Генпрокуратурой, Главным управлением безопасности и отделом по борьбе с терроризмом были проведены полицейские рейды против подозреваемых в сотрудничестве с ИГ в четырех провинциях - Эскишехир, Газиантеп, Самсун и Ялова", - отметил он.

По его данным, в Эскишехире задержаны пять человек, в Ялове - шесть, в Газиантепе - два, и один подозреваемый пойман в Самсуне.

Турецкие правоохранители ведут постоянную работу по выявлению сторонников и функционеров ИГ и ячеек организации на территории страны. За минувший год, по данным МВД, в республике задержано почти 3 тыс. сторонников этой террористической организации. Часть из них арестована, многие экстрадированы.