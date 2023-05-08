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В Турции задержали 13 человек в связи с агрессией против мэра Стамбула

В Турции задержали 13 человек в связи с агрессией против мэра Стамбула Турецкие власти задержали 13 человек, причастных к инциденту с агрессивными действиями против мэра Стамбула Экрема Имамоглу во время его предвыборного митинга в Эрзуруме.
В регионе
8 мая 2023 г. 17:49
В Турции задержали 13 человек в связи с агрессией против мэра Стамбула

Турецкие власти задержали 13 человек, причастных к инциденту с агрессивными действиями против мэра Стамбула Экрема Имамоглу во время его предвыборного митинга в Эрзуруме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил министр юстиции республики Бекир Боздаг.

"По факту инцидента ведется расследование, продолжаются процессуальные действия. Принято решение о задержании лиц, которые считаются виновными в происшествии. Под стражей на данный момент находятся 13 человек. Следствие ведет и генпрокуратура, и местные органы юстиции", - цитирует министра телеканал TRT.

Боздаг добавил, что власти изучают имеющиеся записи с камер. По завершении всех следственных мероприятий будет принято решение об окончательной мере пресечения. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что предвыборный агитационный процесс должен продолжаться без подобных инцидентов и в соответствии с демократическими нормами.

Инцидент произошел 7 мая в городе Эрзурум на востоке Турции. Имамоглу выступал перед населением, когда несколько человек начали забрасывать камнями трибуну и автобус, на котором прибыли выступающие. По словам мэра, травмы получили 10-15 человек. Сам он из-за этого акта агрессии успел выступить только 15 минут, после чего на автобусе покинул район. Позднее в соцсетях были опубликованы фотографии этого автобуса с разбитыми окнами и повреждениями на корпусе.

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