О нас

В Турции заблокировали доступ к Instagram

В Турции заблокировали доступ к Instagram Доступ к соцсети Instagram был заблокирован утром в пятницу в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям.
В регионе
2 августа 2024 г. 08:59
В Турции заблокировали доступ к Instagram

Доступ к соцсети Instagram был заблокирован утром в пятницу в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причины и продолжительность блокировки на сайте ведомства не называются.

По данным турецких СМИ, на сайте Управления информационных технологий и связи Турции (BTK) сообщается о том, что доступ к Instagram был заблокирован этим утром.

После принятия решения доступ к сети Instagram для всех жителей, находящихся на территории страны стал невозможным. Пользователи пытаются получить доступ к Instagram через VPN и другие альтернативные способы.

По состоянию на утро 2 августа на сайте BTK нет никакой информации о том, как долго продлится этот запрет или любая информация о причине блокировки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Türkiye blocks access to Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi