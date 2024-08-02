В Турции заблокировали доступ к Instagram

Доступ к соцсети Instagram был заблокирован утром в пятницу в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям.

Доступ к соцсети Instagram был заблокирован утром в пятницу в Турции по решению Совета по технологиям и коммуникациям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причины и продолжительность блокировки на сайте ведомства не называются.

По данным турецких СМИ, на сайте Управления информационных технологий и связи Турции (BTK) сообщается о том, что доступ к Instagram был заблокирован этим утром.

После принятия решения доступ к сети Instagram для всех жителей, находящихся на территории страны стал невозможным. Пользователи пытаются получить доступ к Instagram через VPN и другие альтернативные способы.

По состоянию на утро 2 августа на сайте BTK нет никакой информации о том, как долго продлится этот запрет или любая информация о причине блокировки.