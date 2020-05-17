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В Турции за сутки жертвами COVID-19 стали 44 человека - СТАТИСТИКА

​В Турции за сутки жертвами COVID-19 стали 44 человека

За последние сутки в Турции от коронавируса скончались еще 44 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 140.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 149 435, за прошедшие сутки 1 368 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Ф.Коджа отметил, что общее число выздоровевших достигло 109 962.

Количество тестов на коронавирус в стране достигло 1 624 994.

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