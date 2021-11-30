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В Турции за сутки зафиксировано свыше 24 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В Турции за сутки зафиксировано свыше 24 тыс. новых случаев заражения COVID-19 В Турции за сутки зафиксировано 24 317 новых случаев заражения коронавирусом.
В регионе
30 ноября 2021 г. 10:52

В Турции за сутки зафиксировано 24 317 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, число летальных исходов составило 189.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 23 273 пациентов.

В рамках стартовавшей в стране с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 120,26 млн доз вакцины против COVID-19.

Как говорится в сообщении Минздрава Турции, в общей сложности свыше 56,23 млн человек получили первые дозы, а более 50,4 млн граждан прошли полную вакцинацию.

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