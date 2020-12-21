В Турции за сутки выявили рекордное число смертей от COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 103, умерли 254 человека.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 103, умерли 254 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это наибольший показатель с начала пандемии.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса.

"Сегодня выявлено 19 103 новых случая COVID-19. Умерли 254 больных, с начала пандемии - 18 351. В тяжелом состоянии находятся 5 192 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.