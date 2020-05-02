В Турции за сутки выявлены около 2 тыс. зараженных коронавирусом - СТАТИСТИКА

Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1 983 - это минимальное значение за месяц. Общее число заразившихся превысило 124 тысячи, умерли за сутки 78 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в стране впервые с 30 марта составило менее 2 тысяч.

"Сегодня выявлены 1 983 новых случая, всего заразившихся - 124 375. Мы потеряли сегодня 78 пациентов, всего умерших - 3 336. Вылечился сегодня 4 451 пациент, всего - 58 259 ", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.