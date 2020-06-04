​В Турции за сутки выявили почти 988 случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 988, скончался 21 человек.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 988 новых случаев, всего заразившихся - 167 410. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4630. Вылечились сегодня 926 пациентов, всего – 131 778", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.