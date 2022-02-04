В Турции за сутки от коронавируса умерли 233 человека

В Турции за истекшие сутки выявлено 107 530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Турции за истекшие сутки выявлено 107 530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 88 014 пациентов. Зафиксировано 233 летальных исходов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 142,5 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,4 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,4 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 25,3 млн жителей страны.