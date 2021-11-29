О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции за сутки от коронавируса скончались 213 человек

В Турции за сутки от коронавируса скончались 213 человек В Турции за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 21 655, летальных исходов - 213.
В регионе
29 ноября 2021 г. 11:54
В Турции за сутки от коронавируса скончались 213 человек

В Турции за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 21 655, летальных исходов - 213.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении Минздрава страны.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 20 007 пациентов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено около 120,11 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности свыше 56,2 млн человек получили первые дозы, а более 50,35 млн граждан прошли полную вакцинацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса омикрон
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"
29 ноября 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
29 ноября 2021 г. 00:10
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
28 ноября 2021 г. 23:40
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
28 ноября 2021 г. 23:29
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
28 ноября 2021 г. 21:40
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
28 ноября 2021 г. 21:20
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
28 ноября 2021 г. 19:11
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
28 ноября 2021 г. 18:50
Президент Пакистана поздравил Азербайджан
Президент Пакистана поздравил Азербайджан
28 ноября 2021 г. 16:18
В Ашхабаде дан официальный обед в честь участников XV Саммита ОЭС
В Ашхабаде дан официальный обед в честь участников XV Саммита ОЭС
28 ноября 2021 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi