В Турции за сутки от коронавируса скончались 213 человек

В Турции за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 21 655, летальных исходов - 213.

В Турции за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 21 655, летальных исходов - 213.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении Минздрава страны.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 20 007 пациентов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено около 120,11 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности свыше 56,2 млн человек получили первые дозы, а более 50,35 млн граждан прошли полную вакцинацию.