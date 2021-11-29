В Турции за сутки от коронавируса скончались 213 человек

В Турции за сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 21 655, летальных исходов - 213.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении Минздрава страны.
За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 20 007 пациентов.
В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено около 120,11 млн доз вакцины против COVID-19.
В общей сложности свыше 56,2 млн человек получили первые дозы, а более 50,35 млн граждан прошли полную вакцинацию.