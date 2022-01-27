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В Турции за сутки от коронавируса скончались 188 человек

В Турции за сутки от коронавируса скончались 188 человек В Турции за истекшие сутки выявлено 77 434 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В регионе
27 января 2022 г. 09:56
В Турции за сутки от коронавируса скончались 188 человек

В Турции за истекшие сутки выявлено 77 434 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки выздоровел 85 501 пациент. Зафиксировано 188 летальных исходов.

В рамках стартовавшей в страны с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 141,25 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,37 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,31 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились почти 24,58 млн жителей страны.

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Версия на английском языке Turkey reports 188 more coronavirus-related deaths

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