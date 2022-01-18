В Турции за сутки от COVID-19 умерли 162 человека

В Турции за истекшие сутки выявлено около 65 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Турции за истекшие сутки выявлено около 65 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки зафиксировано 162 летальных исхода.

От опасной болезни выздоровели еще 72 106 пациентов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 139,57 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,27 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,15 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 23,37 млн жителей страны.