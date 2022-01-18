О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции за сутки от COVID-19 умерли 162 человека

В Турции за сутки от COVID-19 умерли 162 человека В Турции за истекшие сутки выявлено около 65 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В регионе
18 января 2022 г. 09:44
В Турции за сутки от COVID-19 умерли 162 человека

В Турции за истекшие сутки выявлено около 65 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки зафиксировано 162 летальных исхода.

От опасной болезни выздоровели еще 72 106 пациентов.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 139,57 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,27 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,15 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 23,37 млн жителей страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkey's COVID incidence remains high

Самое важное

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi