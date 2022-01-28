В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 80 тыс. человек

В Турции за истекшие сутки выявлено 82 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Турции за истекшие сутки выявлено 82 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, ежедневный показатель заболеваемости в стране впервые превысил отметку в 80 тыс. заражений.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 83 225 пациентов. Зафиксировано 174 летальных исходов.

В рамках стартовавшей в стране с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 141,41 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,38 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,33 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились почти 24,67 млн жителей страны.