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В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 80 тыс. человек

В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 80 тыс. человек В Турции за истекшие сутки выявлено 82 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В регионе
28 января 2022 г. 10:13
В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 80 тыс. человек

В Турции за истекшие сутки выявлено 82 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, ежедневный показатель заболеваемости в стране впервые превысил отметку в 80 тыс. заражений.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 83 225 пациентов. Зафиксировано 174 летальных исходов.

В рамках стартовавшей в стране с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 141,41 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,38 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,33 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились почти 24,67 млн жителей страны.

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