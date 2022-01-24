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В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 65 тыс. человек

В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 65 тыс. человек В Турции за истекшие сутки выявлено более 65 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В регионе
24 января 2022 г. 09:26
В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 65 тыс. человек

В Турции за истекшие сутки выявлено более 65 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 75 422 пациента. Зафиксировано 85 летальных исходов.

В рамках стартовавшей в стране с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 140,74 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,3 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,2 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились почти 24,2 млн жителей страны.

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