В Турции за сутки инфицированы коронавирусом более 1 600 человек

Фахреттин Коджа https://report.az/storage/news/0e2d64d8256f483a7924fe5a7fedb55a/dfa8ab5f-6fc9-4d34-ab8a-760c3b286559_292.jpg

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1 614 - это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Выявлено 1 614 новых случаев, всего заразившихся - 127 559. Мы потеряли за сутки 64 пациента, всего умерших - 3 461. Вылечились сегодня 5 015 пациентов, всего - 68 166", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.