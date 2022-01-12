В Турции за сутки COVID-19 заразились свыше 74 тыс. человек

В Турции зафиксировано еще 74 266 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

В Турции зафиксировано еще 74 266 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 39 226 пациентов.

Зафиксировано 137 летальных исходов. В течение последних 24 часов было сделано 430 253 теста на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 137,4 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,1 млн человек получили первые дозы, а свыше 51,9 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 22,2 млн жителей страны.