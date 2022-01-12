О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Турции за сутки COVID-19 заразились свыше 74 тыс. человек

В Турции за сутки COVID-19 заразились свыше 74 тыс. человек В Турции зафиксировано еще 74 266 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.
В регионе
12 января 2022 г. 10:09
В Турции за сутки COVID-19 заразились свыше 74 тыс. человек

В Турции зафиксировано еще 74 266 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели 39 226 пациентов.

Зафиксировано 137 летальных исходов. В течение последних 24 часов было сделано 430 253 теста на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 137,4 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,1 млн человек получили первые дозы, а свыше 51,9 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 22,2 млн жителей страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Coronavirus claims 137 more lives in Turkey

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi