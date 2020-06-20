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В Турции за сутки COVID-19 заразились более 1,2 тыс. человек

​В Турции за сутки COVID-19 заразились более 1,2 тыс. человек

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1 248, скончались 22 человека.

Как передает Report, об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил в своем Twitter.

"Сегодня выявлены 1248 новых случаев, всего заразившихся - 186 493. Мы потеряли сегодня 22 пациента, всего умерших - 4927. Вылечились сегодня 1312 пациентов, всего - 158 828", - написал Коджа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

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