В Турции за сутки число заразившихся превысило 75 тыс. человек

В Турции за истекшие сутки выявлено 75 564 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Турции за истекшие сутки выявлено 75 564 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 51 675 пациентов. Зафиксировано 153 летальных исхода.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 138,3 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,2 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,05 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились более 22,77 млн жителей страны.