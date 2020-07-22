В Турции за сутки 902 человека заболели COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 902, это наименьший показатель с 6 июня, умерли 19 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 902, это наименьший показатель с 6 июня, умерли 19 больных.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлено 902 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 222 402. Умерли 19 больных, всего умерших – 5545. Вылечились сегодня 1203 пациентов, всего - 205 214", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.