В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар

В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар.

В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар.

Как сообщает Report, об этом сообщила Коммуникационная дирекция Администрации Президента Турции.

Отмечается, что за текущий год в общей сложности произошло 3181 пожар. Из них 1351 — в лесах, а 1830 — в лесных и прилегающих территориях.

Для борьбы с пожарами было привлечено 27 самолетов, 105 вертолетов, 6000 наземных транспортных средств и 25 тысяч сотрудников.

За последние 10 дней в таких городах, как Измир, Сакарья, Хатай, Биледжик, Маниса, Стамбул и Бурса, было потушено 20 крупных пожаров. Каждое из этих происшествий было столь же серьезным, как пожар в Манавгате в 2021 году.