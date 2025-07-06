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В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар

В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар.
В регионе
6 июля 2025 г. 16:34
В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар

В Турции за последние 10 дней было взято под контроль 761 пожар.

Как сообщает Report, об этом сообщила Коммуникационная дирекция Администрации Президента Турции.

Отмечается, что за текущий год в общей сложности произошло 3181 пожар. Из них 1351 — в лесах, а 1830 — в лесных и прилегающих территориях.

Для борьбы с пожарами было привлечено 27 самолетов, 105 вертолетов, 6000 наземных транспортных средств и 25 тысяч сотрудников.

За последние 10 дней в таких городах, как Измир, Сакарья, Хатай, Биледжик, Маниса, Стамбул и Бурса, было потушено 20 крупных пожаров. Каждое из этих происшествий было столь же серьезным, как пожар в Манавгате в 2021 году.

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