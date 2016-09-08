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    В Турции за поддержку террористов уволены 11 500 педагогов

    Отмечается о поддержке ими сепаратистской террористической группировки

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Турции из-за поддержки террористической группировки РПК уволены 11 500 педагогов.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию распространило министерство национального образования страны.

    Отмечается о поддержке ими сепаратистской террористической группировки.

    Напомним, что 8 сентября в своем выступлении в ходе визита в Диярбакыр, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном увольнении около 14 тыс. педагогов, подозреваемых в поддержке террористов.  

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