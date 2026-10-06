В Турции за коррупцию арестованы 16 человек, включая 2 мэров

В Турции из 60 человек, задержанных в рамках расследования коррупции в муниципалитете Мерсина, включая муниципалитеты Енишехир и Мезитли, арестованы 16 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, среди них – глава муниципалитета Енишехир Абдуллах Озйигит и руководитель муниципалитета Мезитли Ахмет Серкан Тунджер.

Отметим, что первоначально в рамках расследования по делу о взяточничестве и коррупции в муниципалитете Мерсина были задержаны 59 человек, затем был выдан ордер на задержание еще одного человека.