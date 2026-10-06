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    В Турции за коррупцию арестованы 16 человек, включая 2 мэров

    В регионе
    • 06 октября, 2026
    • 10:26
    В Турции за коррупцию арестованы 16 человек, включая 2 мэров

    В Турции из 60 человек, задержанных в рамках расследования коррупции в муниципалитете Мерсина, включая муниципалитеты Енишехир и Мезитли, арестованы 16 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, среди них – глава муниципалитета Енишехир Абдуллах Озйигит и руководитель муниципалитета Мезитли Ахмет Серкан Тунджер.

    Отметим, что первоначально в рамках расследования по делу о взяточничестве и коррупции в муниципалитете Мерсина были задержаны 59 человек, затем был выдан ордер на задержание еще одного человека.

    Борьба с коррупцией Турция
    Türkiyədə korrupsiyaya görə 2-si bələdiyyə sədri olmaqla 16 nəfər həbs edilib
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