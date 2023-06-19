О нас

В Турции за день произошло два землетрясения

В Турции за день произошло два землетрясения Два землетрясения магнитудой более четырех баллов по шкале рихтера произошли в Турции в воскресенье, 18 июня.
В регионе
19 июня 2023 г. 05:42
В Турции за день произошло два землетрясения

Два землетрясения магнитудой более четырех баллов по шкале рихтера произошли в Турции в воскресенье, 18 июня.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в Twitter.

На востоке страны, в Пютюрге, районе провинции Малатия, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Его зафиксировали в 18:36 на глубине 7,06 км.

Также толчки магнитудой в 4 балла зафиксировали в 23:59 в провинции Адана, в районе Саимбейли.

Пока информации о разрушениях или жертвах не было.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə sutka ərzində iki dəfə zəlzələ olub

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi