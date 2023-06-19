В Турции за день произошло два землетрясения

Два землетрясения магнитудой более четырех баллов по шкале рихтера произошли в Турции в воскресенье, 18 июня.

Два землетрясения магнитудой более четырех баллов по шкале рихтера произошли в Турции в воскресенье, 18 июня.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в Twitter.

На востоке страны, в Пютюрге, районе провинции Малатия, произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Его зафиксировали в 18:36 на глубине 7,06 км.

Также толчки магнитудой в 4 балла зафиксировали в 23:59 в провинции Адана, в районе Саимбейли.

Пока информации о разрушениях или жертвах не было.