В Турции за 15 дней нейтрализовано 23 террориста РКК

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате антитеррористических операций, проведённых в Турции с 28 декабря 2018 по 11 января 2019 года, нейтрализовано 23 террориста РКК.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

В ходе операций, проведённых в провинции Диярбакыр, изъято 10 винтовок, два охотничьих ружья, три пистолета, три гранатомета АТ-4, три гранатомета РПГ-7, 1584 различных боеприпаса, четыре ручные гранаты, 175 килограммов нитрата аммония и 103 килограмма другой взрывчатки.

Также уничтожено 30 самодельных взрывных устройств, семь укрытий и убежищ террористов.

Кроме того, в ходе операций изъято 73,6 килограмма героина, 35195 пачек сигарет, 40 литров дизтоплива и 23 мобильных телефона.

Ранее сообщалось, что Турецкие ВВС нейтрализовали семь террористов на севере Ирака.