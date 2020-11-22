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В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19

В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6 017, второй день подряд регистрируется наибольший показатель cуточного прироста зараженных с начала пандемии.
В регионе
22 ноября 2020 г. 22:36
В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6 017, второй день подряд регистрируется наибольший показатель cуточного прироста зараженных с начала пандемии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 6 017 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 446 822. Умерли 139 больных, всего - 12 358. В тяжелом состоянии находятся 4 217 больных. Вылечились 3 812 пациентов, всего - 374 637", - говорится в сводке турецкого минздрава.

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