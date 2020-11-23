В Турции выявили рекорд по суточной смертности от COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6 713, умерли 153 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6 713, умерли 153 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 6 713 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 453 535. Умерли 153 больных, всего умерших - 12 511. В тяжелом состоянии находятся 4 409 больных. Вылечились сегодня 3 254 пациента, всего - 377 891", - говорится в сводке турецкого минздрава.