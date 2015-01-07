​В Турции выпал снег толщиной 3 метра

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Турции толщина снега, выпавшего в "зону отелей" Улудага, достигла 2 м 60 см.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, днем здесь зарегистрировано 13 градусов мороза, а ночью прогнозируется минус 14 градусов.

Синоптики предупреждают, что снег не прекратится до второй половины завтрашнего дня.

Напомним, что Улудаг расположен в провинции Бурсы. Высота ее самой высокой вершины достигает 2 543 м. Улудаг считается самым крупным зимним спортивным центром и центром отдыха Турции.