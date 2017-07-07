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    В Турции вынесли первый приговор по делу о путче

    Унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Суд Стамбула оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула в ходе попытки переворота в июле прошлого года, при этом их командир, унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения.

    Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu.

    Отмечается, что это первый приговор, который был вынесен в Стамбуле, по делам, связанным с попыткой переворота.

    Суд постановил, что солдаты не имели никаких намерений в совершении преступления и оправдал их по всем пунктам обвинения.

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