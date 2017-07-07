В Турции вынесли первый приговор по делу о путче

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Суд Стамбула оправдал 23 солдат срочной службы по делу о захвате офиса губернатора Стамбула в ходе попытки переворота в июле прошлого года, при этом их командир, унтер-офицер Юсуф Йылдыз получил пожизненный срок заключения.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что это первый приговор, который был вынесен в Стамбуле, по делам, связанным с попыткой переворота.

Суд постановил, что солдаты не имели никаких намерений в совершении преступления и оправдал их по всем пунктам обвинения.