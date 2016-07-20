В Турции вынесено решение об аресте 12 судей и прокуроров из-за попытки госпереворота

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В рамках следствия, проводимого в связи с попыткой государственного переворота террористической организацией FETÖ в Турции, вынесено решение об аресте 12 судей и прокуроров.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", по поручению Анатолийской генпрокуратуры были задержаны 39 прокуроров и 71 судья, работающие во Дворце правосудия Анадолу.

12 из подозреваемых были арестованы в зале суда, семеро из них были освобождены.