В Турции выдвинули 10 условий членства в НАТО Швеции и Финляндии

Власти Турции выдвинули Швеции и Финляндии 10 условий, выполнение которых может побудить Анкару пересмотреть отношение к членству в НАТО скандинавских стран.

Власти Турции выдвинули Швеции и Финляндии 10 условий, выполнение которых может побудить Анкару пересмотреть отношение к членству в НАТО скандинавских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду газета Yeni Şafak.

Пакет требований был предъявлен представителям Швеции и Финляндии в ходе состоявшихся 25 мая в Анкаре переговоров. В частности, как сообщается, обе страны должны заявить о поддержке Турции в противодействии террористическим организациям и принять соответствующие законодательные акты, закрыть на своей территории все организации, связанные с запрещенной Анкарой PKK, принадлежащие им активы и медиа-ресурсы, не допускать их повторного открытия. Турецкие власти, кроме того, требуют от Швеции и Финляндии экстрадиции лиц, связанных с террористами, снятия эмбарго на продукцию оборонной промышленности и предлагают наладить сотрудничество между спецслужбами в вопросах противодействия терроризму.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. К ним в Турции относят PKK и ФЕТО, которую власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в 2016 году.