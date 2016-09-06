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    В Турции выданы ордера на арест 147 учителей

    Они обвиняются по нескольким статьям

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Прокуратура Турции санкционировала арест 147 учителей в провинции Кайсери по обвинению в связях с террористической организацией (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в операции по задержанию этих учителей задействованы около 400 полицейских.

    Все фигуранты данного дела ранее были отстранены от работы и обвиняются в "нарушении Конституции, попытке свергнуть турецкое правительство и членстве в вооруженной террористической организации".

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