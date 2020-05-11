В Турции вводится четырехдневный комендантский час

Власти Турции приняли решение вновь ввести четырехдневный комендантский час в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом 11 мая заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров.

"16, 17, 18 и 19 мая вновь будет введен запрет на выход на улицу из дома. Кроме того, снимается запрет на въезд и выезд из девяти провинций: Адана, Денизли, Диярбакыр, Кахраманмараш, Мардин, Орду, Текирдаг, Трабзон и Шанлыурфа", - подчеркнул турецкий лидер.