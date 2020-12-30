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В Турции ввели дополнительные ограничения во время Нового года

В Турции ввели дополнительные ограничения во время Нового года Власти Турции ввели дополнительные ограничения в новогоднюю ночь в рамках борьбы с коронавирусом нового типа
В регионе
30 декабря 2020 г. 16:46
В Турции ввели дополнительные ограничения во время Нового года

Власти Турции ввели дополнительные ограничения в новогоднюю ночь в рамках борьбы с коронавирусом нового типа.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МВД страны.

В распространенном циркуляре МВД уточняется, что они также будут касаться иностранных туристов.

Согласно документу, с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января будет запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций.

В Стамбуле запрещено выходить на пешеходную улицу Истикляль и площадь Султанахмет. В Анкаре - на площадь Кызылай, в Измире - на площадь Гюндогду.

Ранее МВД Турции запретило с 31 декабря по 4 января проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на территории всей страны.

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