В Турции вспыхнул крупный пожар на трех смежных фабриках

В провинции Коджаели на северо-западе Турции произошел крупный пожар на фабрике по производству промышленного кухонного оборудования.
10 августа 2025 г. 18:35
В провинции Коджаели на северо-западе Турции произошел крупный пожар на фабрике по производству промышленного кухонного оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал Haber Global, огонь перекинулся на две соседние производственные площадки.

На место происшествия оперативно прибыли многочисленные пожарные расчеты, полиция и бригады скорой медицинской помощи. Спасательные службы развернули масштабную операцию по локализации огня.

В результате инцидента один из пожарных получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в Образовательно-исследовательскую больницу Фараби в Дарыдже, о его состоянии информации нет.

Причины возникновения пожара на данный момент не установлены.

Версия на азербайджанском языке Türkiyədə üç yanaşı fabrik yanır

