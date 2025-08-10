В Турции вспыхнул крупный пожар на трех смежных фабриках

В провинции Коджаели на северо-западе Турции произошел крупный пожар на фабрике по производству промышленного кухонного оборудования.
Как сообщает
На место происшествия оперативно прибыли многочисленные пожарные расчеты, полиция и бригады скорой медицинской помощи. Спасательные службы развернули масштабную операцию по локализации огня.
В результате инцидента один из пожарных получил отравление продуктами горения и был госпитализирован в Образовательно-исследовательскую больницу Фараби в Дарыдже, о его состоянии информации нет.
Причины возникновения пожара на данный момент не установлены.