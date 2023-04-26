В Турции впервые запустили двигатель отечественного вертолета ATAK-2

В Турции впервые запустили двигатель нового многоцелевого тяжелого ударного вертолета ATAK-2 отечественной разработки.

В Турции впервые запустили двигатель нового многоцелевого тяжелого ударного вертолета ATAK-2 отечественной разработки.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, вертолет разработан компанией TUSAŞ на основе контракта с Управлением оборонной промышленности Турции.

Конструктор проекта тяжелого боевого вертолета Мехмет Йылмаз сообщил, что реализация проекта ATAK-2 продолжается с 2019 года с участием до 1 500 специалистов.

"Работы ведутся в круглосуточном режиме. Тестирование деталей и узлов не прекращается. По состоянию на 23 апреля, мы задействовали оба двигателя. Остались определенные работы по регулировке и измерениям. Важен также техосмотр", - рассказал он.

Йылмаз напомнил, что в ангаре, где ныне тестируется ATAK-2, ранее проводились работы в рамках создания другого отечественного многоцелевого вертолета GÖKBEY.

"Именно здесь осуществляются самые сложные испытания, проверяется авионика, электроника, трансмиссия, двигатель. Последнее одобрение машина получает именно в этом здании", - отметил руководитель проекта.

Конструктор пояснил, что благодаря до 600 различным сенсорам, удается сформировать полную картину характеристик вертолета ATAK-2.

"В контрольном отсеке мы анализируем 10-15 тыс. данных. Непосредственно сам двигатель мощностью в 2 500 л.с. планируется проверить в рамках 15 часов беспрерывной работы. Если не будет проблем, то вертолет будет готов к первому полету", - отметил он.

Взлетная масса боевого вертолета достигает 11,5 тонн. Основное оружие ATAK-2 - 30-мм пушка.