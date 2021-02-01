В Турции впервые за пять лет открыли для альпинистов гору Агрыдаг

Гора Агрыдаг на востоке Турции, которая более пяти лет была закрыта для туристов и скалолазов, с 4 февраля станет вновь доступной для восхождений.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказали в федерации альпинизма страны.
Агрыдаг был объявлен особой зоной безопасности и не доступен для посещений в 2015 году, когда на востоке страны возобновились операции против террористов РКК
"После длительного перерыва начинаются зимние восхождения на гору Агры. Первое совершат тренеры нашей федерации", - говорится в сообщении организации.