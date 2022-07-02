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В Турции впервые вооружили БПЛА "Акынджи" ракетами с лазерным наведением

В Турции впервые вооружили БПЛА "Акынджи" ракетами с лазерным наведением Ударный беспилотный летательный аппарат турецкого производства БПЛА "Байрактар Акынджи" (Bayraktar AKINCI) успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.
В регионе
2 июля 2022 г. 20:33
В Турции впервые вооружили БПЛА Акынджи ракетами с лазерным наведением

Ударный беспилотный летательный аппарат турецкого производства БПЛА "Байрактар Акынджи" (Bayraktar AKINCI) успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.

Как передает Report со ссылкой "Анадолу", об этом говорится в сообщении компании-разработчика дрона – Baykar.

Согласно информации, ударный БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы "Чорлу" провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тыс. футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.

Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.

В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка - система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.

В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

БПЛА "Акынджи" ранее успешно выполнил поставленные задачи в рамках учений "Анатолийский орел" (Anadolu Kartalı-2022).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyə ilk dəfə "Akıncı" lazerlə idarə olunan raketi sınaqdan keçirib

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