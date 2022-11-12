В Турции впервые проходят учения общенационального уровня на случай землетрясения

Общенациональные учения по информированию населения о стихийных бедствиях проходят в субботу в Турции при участии обычных жителей, учащихся из общежитий, сотрудников госучреждений и работников заводов.

Общенациональные учения по информированию населения о стихийных бедствиях проходят в субботу в Турции при участии обычных жителей, учащихся из общежитий, сотрудников госучреждений и работников заводов.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», учения гражданской обороны стартовали в 18:57 по местному времени (19:57), они приурочены к 23-й годовщине землетрясения 1999 года в провинции Дюздже, унесшего жизни минимум 845 человек. Задействованные специалисты отрабатывают меры по спасению жизни людей в момент разрушительного землетрясения. Мероприятие проводит Министерство внутренних дел Турции совместно с правительственным Управлением по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

О начале учений, которые впервые проходят на общенациональном уровне, жителям республики сообщают через громкоговорители, а также посредством СМС-оповещений.

По словам главы AFAD Юнуса Сезера, целью учений является повышение осведомленности населения на случай сильных землетрясений. В них принимают участие рядовые жители, учащиеся, живущие в общежитиях, сотрудники государственных учреждений и работники промышленных предприятий.