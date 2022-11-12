О нас

В Турции впервые проходят учения общенационального уровня на случай землетрясения

В Турции впервые проходят учения общенационального уровня на случай землетрясения Общенациональные учения по информированию населения о стихийных бедствиях проходят в субботу в Турции при участии обычных жителей, учащихся из общежитий, сотрудников госучреждений и работников заводов.
В регионе
12 ноября 2022 г. 23:59
В Турции впервые проходят учения общенационального уровня на случай землетрясения

Общенациональные учения по информированию населения о стихийных бедствиях проходят в субботу в Турции при участии обычных жителей, учащихся из общежитий, сотрудников госучреждений и работников заводов.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», учения гражданской обороны стартовали в 18:57 по местному времени (19:57), они приурочены к 23-й годовщине землетрясения 1999 года в провинции Дюздже, унесшего жизни минимум 845 человек. Задействованные специалисты отрабатывают меры по спасению жизни людей в момент разрушительного землетрясения. Мероприятие проводит Министерство внутренних дел Турции совместно с правительственным Управлением по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

О начале учений, которые впервые проходят на общенациональном уровне, жителям республики сообщают через громкоговорители, а также посредством СМС-оповещений.

По словам главы AFAD Юнуса Сезера, целью учений является повышение осведомленности населения на случай сильных землетрясений. В них принимают участие рядовые жители, учащиеся, живущие в общежитиях, сотрудники государственных учреждений и работники промышленных предприятий.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Макрон встретится в Тунисе с Пашиняном
Макрон встретится в Тунисе с Пашиняном
12 ноября 2022 г. 22:49
В Украине подтвердили, что Россия заказала у Ирана баллистические ракеты
В Украине подтвердили, что Россия заказала у Ирана баллистические ракеты
12 ноября 2022 г. 21:34
Состоялся телефонный разговор Путина и Раиси
Состоялся телефонный разговор Путина и Раиси
12 ноября 2022 г. 21:19
В МИД РФ заявили, что вопрос с продлением зерновой сделки еще не решен
В МИД РФ заявили, что вопрос с продлением зерновой сделки еще не решен
12 ноября 2022 г. 19:47
Эрдоган: Анкара предпринимает шаги для превращения Турции в энергетический центр
Эрдоган: Анкара предпринимает шаги для превращения Турции в энергетический центр
12 ноября 2022 г. 19:07
Глава Луганской ОВА: Пока что в области деоккупированы 11 населенных пунктов
Глава Луганской ОВА: Пока что в области деоккупированы 11 населенных пунктов
12 ноября 2022 г. 12:55
Айгюн Аттар: Иран поддерживал Армению, несмотря на оккупацию ею части территории Азербайджана
Айгюн Аттар: Иран поддерживал Армению, несмотря на оккупацию ею части территории Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:09
Пашинян: Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана
Пашинян: Армения еще в 2007 году признала Карабах частью Азербайджана
11 ноября 2022 г. 23:46
Пашинян: Армения сделает все, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном
Пашинян: Армения сделает все, чтобы до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном
11 ноября 2022 г. 22:21
Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном?
Пашинян: А кто сказал, что мы не хотим урегулирования отношений с Азербайджаном?
11 ноября 2022 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi