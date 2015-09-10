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    В Турции возбуждено уголовное дело в отношении депутата, поддерживающего терроризм

    Прокуратура отправила запрос в министерство юстиции с требованием о лишении его депутатской неприкосновенности

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Турции возбуждено уголовное дело в отношении сопредседателя Народно-демократической партии (НДП), депутата Селахаттина Демирташа, поддерживающего РПК.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство "Анадолу". 

    Он обвиняется в оскорблении турецкого народа, государства Турецкой Республики, органов и подразделений государства, призыве к противоправным действиям, унижение чести и достоинства президента и пропаганде в пользу террористической организации. 

    Согласно информации, прокуратура отправила запрос в министерство юстиции с требованием о лишении его депутатской неприкосновенности.

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