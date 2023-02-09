В Турции восстановлен доступ к Twitter

Социальная сеть Twitter стала вновь доступной в Турции после встречи властей с представителями компании по вопросу дезинформации о землетрясениях в стране.

Социальная сеть Twitter стала вновь доступной в Турции после встречи властей с представителями компании по вопросу дезинформации о землетрясениях в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Благодарим Twitter за сотрудничество и обещание поддержать усилия Турции по борьбе с дезинформацией", - написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

Проблемы с доступом начались в среду около 16.00, к полудню четверга соцсеть доступна без VPN.

Отметим, что согласно сообщению Управления безопасности Минсвязи страны, в связи с публикацией провокационных и оскорбительных сообщений по поводу землетрясений задержан 31 человек, 9 уже арестованы, закрыты более 270 аккаунтов.